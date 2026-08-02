Silva Neder ponderó la jornada electoral y destacó la paz social e institucionalidad en Santiago del Estero

El vicegobernador hizo especial hincapié en el rol insustituible que cumplen los municipios en la estructura territorial y comunitaria.

Hoy 22:34

En el marco de una jornada cívica caracterizada por la alta participación ciudadana y el normal desarrollo de los comicios en las 25 comunas del territorio provincial, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, brindó un mensaje en el que destacó el valor de la democracia local y el clima de convivencia política que rige en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Sentimos una inmensa alegría y orgullo por el desarrollo de la contienda electoral que se desarrolló en un clima de paz social, concordia y donde los santiagueños pudieron expresarse libremente. Felicitaciones a todos los candidatos electos", manifestó la segunda autoridad de la provincia al hacer un balance de las elecciones municipales.

Durante su análisis, Silva Neder hizo especial hincapié en el rol insustituible que cumplen los municipios en la estructura territorial y comunitaria. "Los gobiernos locales representan el primer mostrador de la democracia y el nexo directo con las demandas de los vecinos, por lo que una elección municipal trasciende lo meramente político para impactar de lleno en la cotidianidad ciudadana".

En este sentido, remarcó que "fortalecer la institucionalidad en los 25 municipios es garantizar soluciones concretas en infraestructura, servicios e inclusión para cada familia santiagueña, entendiendo que el desarrollo de la provincia se edifica de abajo hacia arriba y desde cada rincón del territorio".

A su vez, el Vicegobernador remarcó que el desarrollo sin sobresaltos de esta jornada electoral no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del clima social, el diálogo permanente y la búsqueda de consensos que caracterizan al presente de Santiago del Estero. "El alto porcentaje de participación es una realidad que estamos viviendo en Santiago del Estero: desde ese diálogo, desde esa unidad que se construye a diario, estamos construyendo este Santiago de desarrollo, de progreso, un Santiago solidario e inclusivo", sostuvo.

En otro tramo de su alocución, Silva Neder subrayó el trabajo militante y la madurez del electorado: "Es deber de todo dirigente político que ha tenido la suerte de ser candidato a intendente o concejal en sus ciudades agradecer a toda la militancia, a la dirigencia, a los fiscales y, en este caso, a todo el pueblo de Santiago del Estero que ha confiado en ellos".

Asimismo, el titular del Poder Legislativo provincial enmarcó el acompañamiento en las urnas dentro de una línea histórica y política con arraigo en el territorio: "Qué visionario era Gerardo Zamora cuando a fines del año 2004 convocaba a la unidad del pueblo santiagueño. Ese mensaje fue apropiado por cada uno de los santiagueños y santiagueñas".