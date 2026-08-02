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Domingo Gatella celebra el triunfo como intendente de Las Termas de Río Hondo

El candidato del Frente Justicialista de Integración Municipal se impone en las elecciones municipales y se perfila a ser el próximo intendente de la ciudad termal, marcando el regreso del peronismo al Ejecutivo local después de dos décadas.

Hoy 21:56
Domingo Gattella

Las Termas de Río Hondo elige este domingo a Domingo Gatella como su nuevo intendente con el 44.11% de los votos. El candidato del Frente Justicialista de Integración Municipal se impone en las elecciones municipales y conducirá los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años.

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Con esto, el peronismo volverá a gobernar el municipio termal luego de 20 años, en un hecho de fuerte significado político para la ciudad.

El triunfo de Gatella marcaría el regreso del justicialismo al Ejecutivo municipal, tras una elección en la que los vecinos definieron en las urnas el rumbo de la ciudad para el próximo período de gobierno.

A partir de su asunción, el intendente electo tendrá la responsabilidad de encabezar una nueva gestión al frente de una de las ciudades más importantes de la provincia, reconocida por su actividad turística y termal.

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