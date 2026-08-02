“Errores tontos”: otra fuerte autocrítica de Arruabarrena tras el empate de Boca

El entrenador valoró la reacción del Xeneize en Rosario, pero cuestionó las fallas defensivas que permitieron la remontada de la Lepra.

Hoy 21:50

Rodolfo Arruabarrena mostró sensaciones encontradas después del empate 2-2 entre Boca y Newell’s, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El entrenador destacó los buenos pasajes de su equipo y la reacción que permitió rescatar un punto en Rosario, aunque volvió a cuestionar los errores individuales que derivaron en los dos goles del conjunto local.

“Se nos puso el partido en contra. Estaba controlado, sabíamos que ellos de local exigen más y nos costaron esos 15 minutos de distracciones”, analizó el Vasco.

Boca se había puesto en ventaja durante el primer tiempo, pero Newell’s dio vuelta el marcador con dos tantos en apenas nueve minutos durante el complemento. Más tarde, el Xeneize logró alcanzar la igualdad.

“Los errores fueron muy caros”

Arruabarrena calificó las fallas como “errores tontos” y remarcó que uno de los goles nació de un lateral, una situación similar a la que Boca había sufrido ante O’Higgins en Chile.

“Veo errores individuales, no tácticos. Sabía dónde venía y con lo que me iba a encontrar”, sostuvo.

El técnico aseguró que buscará trabajar especialmente sobre esos detalles, aunque reconoció que la seguidilla de compromisos limita el tiempo disponible para corregirlos.

“No tenemos tiempo de trabajar y los ejercicios serán más de calidad que de cantidad”, explicó.

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“Hoy soy un seleccionador, no un entrenador”

El Vasco utilizó una frase contundente para describir el presente del cuerpo técnico ante el ajustado calendario que afrontará Boca durante agosto.

“Hoy soy un seleccionador, no un entrenador. Solo elijo a los jugadores para el partido siguiente. Es lo que hay, no tengo por qué esconderlo”, afirmó.

Pese a las críticas, Arruabarrena rescató el rendimiento mostrado durante varios tramos del encuentro y la actitud para evitar la derrota.

“Me gustó el equipo en bastantes momentos del partido. Hubo una reacción y eso es positivo. Veo a los jugadores con ganas y trabajando, pero esos 15 minutos te pegan un palito. Me quedo con la reacción que tuvimos”, señaló.

Boca recibirá a Estudiantes en Huracán

La próxima presentación del Xeneize será este miércoles ante Estudiantes de La Plata, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Boca no podrá jugar en La Bombonera debido al mal estado del césped, especialmente en el sector cercano a los bancos de suplentes.

“Lamentablemente, nos gusta jugar de local. El club trabajó sobre el sector que siempre tuvo problemas. Se levantó mucho el césped ante O’Higgins y había riesgo de lesiones. Ahora vamos a Huracán, que tiene bien el campo”, explicó.

Arruabarrena también remarcó que Boca continúa con posibilidades en todas las competencias, aunque admitió que esperaba un nivel superior en los partidos perdidos durante el inicio de su ciclo.