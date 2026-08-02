Otro gran apagón dejó en tinieblas a la mitad de Cuba

Siete de las 15 provincias cubanas, incluida La Habana, volvieron a quedar a oscuras por una nueva falla en la red nacional.

Hoy 22:54

Un nuevo apagón generalizado dejó sin suministro eléctrico durante la noche a siete de las 15 provincias de Cuba, incluida La Habana, tras una falla en la red eléctrica nacional que afectó a unos 4,5 millones de personas, cerca de la mitad de la población de la isla, informaron las autoridades.

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La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) señaló en la red social X que el corte se produjo a las 18.07 (hora local) debido a una “falla parcial del Sistema Eléctrico Nacional” causada por averías en la red de transmisión entre las provincias de Pinar del Río y el corredor Cienfuegos-Matanzas.

La interrupción afectó a gran parte del occidente del país, incluida la capital cubana, mientras técnicos de la compañía trabajaban para restablecer el servicio.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética derivada del deterioro de su infraestructura de generación y transmisión, la escasez de combustible y las dificultades para importar hidrocarburos, en un contexto de una prolongada crisis económica que golpea al país desde hace cinco años.

Los cubanos no dudan en admitir que están agotados por las constantes interrupciones de la vida cotidiana, más aún en jornadas tórridas como las de las últimas semanas.

“Pasé toda la noche en vela, no pegué un ojo por el calor, los mosquitos”, declaró Natalia Mendoza, de 66 años, mientras regaba las flores de su jardín el domingo por la mañana a 30ºC en La Habana.

“Es muy duro esto”, apuntó, y dijo que pasó toda la noche abanicando a sus tres nietos para que pudieran dormir.

El gobierno cubano atribuye parte de estas dificultades al embargo económico impuesto por Estados Unidos, mientras que especialistas señalan también el envejecimiento de las centrales termoeléctricas y la falta de inversión en el sistema eléctrico.

En las últimas semanas, los cortes de electricidad superaron las 30 horas consecutivas en La Habana y se han prolongado durante varios días en otras provincias del país.

Con el registrado durante la noche, Cuba acumula cinco apagones generalizados desde comienzos de año, tres de ellos ocurridos en julio y en un período inferior a diez días, reflejando el agravamiento de la crisis energética que afecta a la isla.

Las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional cubana llevan más de 40 años en funcionamiento y se encuentran en distintos grados de deterioro.

Inversiones privadas

Las relaciones entre Washington y La Habana han sido tensas desde comienzos de año, especialmente desde que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero y lo trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico.

Maduro había sido durante mucho tiempo un firme aliado del gobierno de Cuba, al que suministró combustible a precios reducidos.

Según el gobierno cubano, en los últimos siete meses, Washington solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo, que arribó en marzo y cuyas reservas ya se han agotado.