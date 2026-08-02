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Güemes enfrenta a Tristán Suárez con la necesidad de sumar y cortar la mala racha

El Gaucho buscará ponerle fin a una seguidilla de cinco derrotas consecutivas y volver a sumar para salir del fondo.

Hoy 09:48

Güemes recibirá este lunes a Tristán Suárez, desde las 16, por la fecha 23 de la Primera Nacional, en otro compromiso determinante para su lucha por la permanencia.

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El partido se jugará en el estadio Arturo “Jiya” Miranda y será dirigido por Maximiliano Manduca. Sus asistentes serán Joaquín Badano y Daniel Zamora, mientras que Federico Benítez se desempeñará como cuarto árbitro.

El Gaucho atraviesa uno de los momentos más complejos de la temporada. A la delicada situación institucional y económica se suma una racha de cinco derrotas consecutivas, que lo mantiene en el último puesto de su zona y dentro del área de descenso.

El conjunto santiagueño, que tiene pendiente su encuentro ante Chacarita, viene de caer frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y necesita volver a sumar con urgencia para comenzar a revertir su presente.

Tristán Suárez, por su parte, llega fortalecido después de vencer a Chacarita en su última presentación. El conjunto bonaerense ocupa el cuarto puesto y se encuentra afianzado dentro de la zona de clasificación al Reducido.

Güemes vs. Tristán Suárez: todos los datos

Día: lunes 3 de agosto.
Hora: 16.
Estadio: Arturo “Jiya” Miranda.
Árbitro: Maximiliano Manduca.
Asistente 1: Joaquín Badano.
Asistente 2: Daniel Zamora.
Cuarto árbitro: Federico Benítez.

 

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