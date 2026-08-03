Conductor sin documentación es retenido en Lastenia durante operativo policial

Un hombre de 26 años fue retenido en Lastenia al no presentar la documentación obligatoria y su vehículo fue llevado al corralón local.

Hoy 01:20

En el contexto de los operativos preventivos establecidos por la Unidad Regional Este, efectivos de la Comisaría de Ingenio Leales llevaron a cabo la retención de un automóvil debido a una infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22 horas, cuando los uniformados efectuaban recorridos de prevención en la plaza principal Eva Perón. Durante esta actividad, detectaron un Volkswagen Gol que emitía un alto volumen de música, lo cual motivó la identificación del conductor y el control vehicular correspondiente.

Según la información proporcionada por la Policía, el conductor, un hombre de 26 años, no contaba con la documentación habilitante requerida por la normativa vigente. Como resultado, tanto el vehículo como el conductor fueron trasladados a la dependencia policial.

En la sede policial, personal de la Policía Vial Este intervino en el caso, procediendo a labrar el acta de infracción correspondiente. El automóvil fue depositado en el corralón de Lastenia, donde permanecerá bajo la custodia de la Policía Vial.

Adicionalmente, dos hombres que acompañaban al conductor fueron trasladados a la guardia de prevención para su correcta identificación. Tras realizar las actuaciones pertinentes, ambos recuperaron su libertad y se retiraron de la dependencia policial.