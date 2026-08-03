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Clausura de fiesta clandestina en Villa Saavedra con 60 asistentes

Efectivos policiales clausuran una fiesta clandestina en Villa Saavedra con 60 personas presentes y proceden a la infracción de una mujer mayor de edad.

Hoy 01:37

Esta madrugada, efectivos del Distrito de Prevención 4 intervinieron en una vivienda ubicada en calle Primera Junta, donde se desarrollaba un evento no autorizado. Durante el procedimiento, se constató la presencia de aproximadamente 60 personas en el lugar, así como la venta de entradas y el consumo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades infraccionaron a una mujer de 46 años por incumplir las condiciones de autorización para eventos sociales. Como resultado de esta intervención, se labraron actas por infracción al artículo 124 de la Ley Nº 7135/01.

La intervención fue llevada a cabo por la Fiscalía Local, que supervisó el proceso y tomó las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la ley. Se destacó la importancia de estas acciones para la prevención de eventos clandestinos que pueden poner en riesgo la seguridad pública.

Finalmente, los efectivos procedieron al despeje del lugar y al cese inmediato de la actividad, asegurando que todos los asistentes abandonaran el sitio de manera ordenada. Este tipo de operativos son fundamentales para mantener el orden y la seguridad en la comunidad.

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