Accidente de tránsito en Alto Comedero involucra a conductor ebrio

Un accidente de tráfico en Alto Comedero dejó a dos motociclistas heridos, quienes fueron trasladados al hospital 'Pablo Soria' tras ser impactados por un conductor ebrio con 2,69 de alcohol en sangre.

Hoy 02:14

En un lamentable accidente de tráfico ocurrido en Alto Comedero, dos motociclistas resultaron heridos después de ser impactados por una camioneta en el cruce de la avenida Marina Vilte y la ruta nacional N° 9.

El conductor del vehículo de mayor tamaño presentaba un nivel de alcohol en sangre de 2,69, lo que generó un gran revuelo entre los transeúntes que presenciaron el accidente.

Los heridos, un hombre de 27 años y su pareja de 31, fueron rápidamente atendidos por una ambulancia del Same y trasladados al hospital 'Pablo Soria', donde se reportó que estaban fuera de peligro.

El incidente fue notificado por personas que pasaban por el lugar, quienes dieron aviso al Sistema 911, alertando sobre la situación crítica de los jóvenes sobre la cinta asfáltica.

El personal de Seguridad Vial llegó al lugar para gestionar el tráfico y llevar a cabo un control de alcoholemia en ambos conductores involucrados en el accidente.

Los resultados del control arrojaron que el motociclista dio negativo, mientras que el conductor de la camioneta Toyota Hilux mostró un nivel de 2,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, según las indicaciones del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, el conductor ebrio fue trasladado a la Seccional 46° junto con los vehículos para realizar los trámites pertinentes.