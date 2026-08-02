El Colo Barco fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Chelsea

El futbolista argentino llega desde Racing de Estrasburgo después de una destacada temporada en el fútbol francés.

Hoy 17:47

Chelsea anunció oficialmente la incorporación de Valentín Barco, quien llega procedente del Racing de Estrasburgo tras consolidarse como una de las figuras del fútbol francés.

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“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido al Chelsea, Valentín!”, publicó el club inglés en sus redes sociales.

Aunque el monto de la operación todavía no fue informado oficialmente, la transferencia rondaría los 40 millones de euros.

La evolución de Barco en Francia

El exfutbolista de Boca terminó de consolidar en Estrasburgo su transformación de lateral a mediocampista, con participación en diferentes sectores del campo.

Durante su paso por el conjunto francés disputó 58 partidos, convirtió tres goles y entregó once asistencias. También fue capitán en varios encuentros.

Su rendimiento le permitió sumar cinco presentaciones con la Selección Argentina y formar parte del plantel convocado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La relación entre Chelsea y Estrasburgo

Las negociaciones se vieron facilitadas por el vínculo existente entre ambas instituciones, que comparten el mismo grupo propietario y mantienen una relación habitual en materia de transferencias.

En Chelsea, Barco compartirá plantel con los argentinos Aaron Anselmino y Enzo Fernández, siempre que el mediocampista permanezca en la institución.

El Colo competiría por un lugar en la mitad de la cancha con Roméo Lavia y Dário Essugo, mientras que Moisés Caicedo aparece como uno de los titulares del nuevo proyecto.

El nuevo desafío de Chelsea

El conjunto londinense será dirigido por Xabi Alonso y tendrá como objetivo mejorar su última campaña en la Premier League.

Tras finalizar décimo en la temporada 2025/26, Chelsea no disputará competencias internacionales y concentrará sus esfuerzos en regresar a los primeros planos del fútbol inglés.