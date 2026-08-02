Hugo Azar: "Estamos muy expectantes con los resultados y conformes con el trabajo realizado"

El candidato a primer concejal por La Libertad Avanza destacó la organización del espacio durante la jornada electoral y calificó su primera experiencia en una elección como "enriquecedora".

Hoy 18:57

El candidato a primer concejal de La Libertad Avanza, Hugo Azar, realizó un balance de la jornada electoral y expresó su satisfacción por el desempeño del espacio durante los comicios municipales, al tiempo que aseguró que ahora la expectativa está puesta en el avance del escrutinio.

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En diálogo con Noticiero 7, Azar señaló que, si bien continúan recibiendo información desde los distintos establecimientos de votación, el balance inicial es positivo.

"Estamos muy contentos por la tarea cumplida. Creo que alcanzamos los objetivos que nos habíamos propuesto, sobre todo en materia de fiscalización y organización. En ese aspecto trabajamos de manera muy prolija y ahora esperamos con expectativa los resultados", manifestó.

El candidato también destacó que la jornada transcurrió con tranquilidad. Si bien reconoció que se registraron algunos inconvenientes puntuales en determinadas escuelas, explicó que fueron situaciones menores que pudieron resolverse rápidamente y que no alteraron el normal desarrollo de la elección.

Por otra parte, Azar contó que esta fue su primera participación como candidato en un proceso electoral, una experiencia que definió como especial tanto en lo personal como en lo político.

"Ha sido un día histórico para mí. Es la primera vez que participo en un acto eleccionario y tengo una mezcla de emociones", expresó.

Finalmente, aseguró que atravesar esta instancia le dejó un aprendizaje importante y consideró que la experiencia resultó muy valiosa.

"Fue una experiencia enriquecedora, indescriptible y muy distinta a todo lo que había encarado en mi vida. Sin dudas, me hace crecer también como ciudadano", concluyó.