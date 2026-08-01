EN VIVO | River recibe a Rosario Central en un partido clave para el futuro de Coudet

El Millonario busca su primera victoria del semestre después de tres derrotas consecutivas. El Canalla también llega bajo presión y con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

Hoy 20:36

River recibirá este domingo a Rosario Central, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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