Roger Nediani destacó la participación electoral: "Estamos muy contentos, hoy reafirmamos y fortalecemos la democracia"

El actual intendente de La Banda y candidato por el Frente Compromiso y Unidad (FCU) señaló que su espacio aún no contaba con resultados propios y valoró el desarrollo normal de la jornada electoral.

Hoy 20:13

Mientras avanzaba el escrutinio de las elecciones municipales en La Banda, el actual intendente y candidato por el Frente Compromiso y Unidad (FCU), Roger Nediani, se refirió al desarrollo de la jornada y al proceso de recuento de votos.

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En diálogo con Noticiero 7, el jefe comunal explicó que hasta ese momento su espacio no había recibido datos propios y que aguardaba la información proveniente de los fiscales.

"Con tranquilidad, esperando el escrutinio definitivo. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de resultado; nuestros fiscales están en pleno escrutinio. Cuando tengamos alguna novedad oficial la comunicaremos. Seguimos con expectativas", manifestó.

Nediani también destacó el desarrollo de la jornada electoral, al señalar que los comicios transcurrieron sin inconvenientes.

"La jornada cívica fue ejemplar, sin ningún tipo de inconveniente", expresó.

Asimismo, valoró el nivel de participación registrado en las urnas, indicando que más del 70% del padrón concurrió a votar durante la jornada.

"Estamos muy contentos en ese sentido, porque hoy estamos reafirmando y fortaleciendo la democracia", sostuvo.

Finalmente, el candidato resaltó la actitud de los vecinos durante la elección.

"Es importante que el bandeño se exprese con tranquilidad, como ocurrió el día de hoy", concluyó.