Tim Payne tuvo un debut soñado en Olimpia: entró y marcó un golazo

El defensor neozelandés necesitó apenas diez minutos para convertir su primer tanto con el Franjeado. Definió de primera y puso el 5-0 definitivo frente a Rubio Ñú.

Hoy 20:18

Tim Payne volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados en las redes sociales, aunque esta vez por lo que hizo dentro de la cancha. El defensor neozelandés debutó con la camiseta de Olimpia de Paraguay y marcó un golazo en la victoria por 5-0 ante Rubio Ñú.

El lateral derecho, que adquirió una enorme popularidad durante el Mundial 2026, ingresó en el tramo final del encuentro y necesitó apenas diez minutos para anotar su primer tanto con el Franjeado.

A los 81 minutos, Payne anticipó a un rival cerca de la mitad de la cancha y puso en marcha la jugada. Luego de controlar la pelota, habilitó por el sector derecho y continuó avanzando por el centro para recibir la devolución de Franco Alfonso.

El argentino dejó el balón en la medialuna del área y el neozelandés definió de primera con un potente derechazo cruzado para establecer el 5-0 definitivo.

La reacción de los hinchas y sus compañeros

La definición sorprendió al público de Olimpia, que celebró con entusiasmo el primer gol de Payne en el club.

Sus compañeros también reaccionaron rápidamente y fueron a felicitarlo por una acción que terminó de coronar la amplia victoria del Decano.

El defensor no convertía desde el 21 de marzo de 2025, cuando marcó en la goleada por 7-0 de Nueva Zelanda ante Fiji. A lo largo de su carrera lleva diez goles, tres de ellos con su selección.

La campaña que lo convirtió en una figura viral

Payne ganó notoriedad mundial durante la Copa del Mundo a partir de una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como Scarso.

La iniciativa buscaba convertir en tendencia al futbolista menos conocido del Mundial. Como resultado, el neozelandés pasó de tener poco más de 4.700 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas tres días.

Ahora, ya como jugador de Olimpia, volvió a ser viral con un estreno ideal y un gol que rápidamente comenzó a circular en las plataformas digitales.