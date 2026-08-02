"El Frente Cívico se ha impuesto en toda la provincia": Gerardo Zamora celebró la victoria del oficialismo

El líder del Frente Cívico felicitó a Mario Benavente por su victoria en la Capital, agradeció el trabajo de la militancia y destacó el respaldo obtenido por el oficialismo en toda la provincia.

Hoy 21:36

El líder del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, celebró este domingo el amplio triunfo del oficialismo en las elecciones municipales y destacó el respaldo obtenido en la Capital y en el interior de la provincia. Desde el búnker partidario, acompañado por dirigentes, militantes y candidatos, aseguró que el espacio continuará fortaleciendo "el proyecto de unidad de los santiagueños".

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En el inicio de su discurso, Zamora agradeció el trabajo realizado por la militancia durante la campaña y la jornada electoral. "Muchísimas gracias a los dirigentes y militantes que transmitieron nuestro mensaje y cuidaron las urnas", expresó, antes de felicitar al intendente electo de la Capital, Mario Benavente, y a la actual jefa comunal, Norma Fuentes. "Van a tener un buen intendente, el ingeniero Mario Benavente. Felicitaciones y el mejor de los éxitos. Gracias, Norma Fuentes, por la entrega. Vas a dejar el municipio en buenas manos, a un gran amigo y un excelente profesional", sostuvo.

Asimismo, afirmó que el Frente Cívico logró imponerse en toda la provincia y remarcó la amplitud política del espacio. "Estoy muy contento. Ya están los guarismos oficiales y, además de la Capital, el Frente Cívico se ha impuesto en toda la provincia. Felicitaciones a todos los que ganaron. Nuestro espacio político es muy amplio; está integrado por hombres y mujeres del radicalismo, del peronismo y de otras fuerzas que conforman este proyecto de unidad de los santiagueños", manifestó.

En ese marco, consideró que el respaldo obtenido ratifica el acompañamiento al proyecto político que hoy conduce la provincia con Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador. "Tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños", afirmó.

Durante su mensaje también destacó el desarrollo de la jornada electoral y la participación ciudadana. "Me sumo a las felicitaciones del gobernador al pueblo santiagueño, que ha participado muy bien, con respeto y una muy buena convocatoria. Ha habido mucha más concurrencia en las urnas y eso es muy bueno para la democracia", señaló.

En otro tramo de su discurso, Zamora llamó a preservar el sistema democrático y valoró el comportamiento de las distintas fuerzas políticas durante la campaña. "Queremos seguir dando todo por esta patria. Desde aquí decimos que nunca más se rompa esta democracia", expresó. Además, felicitó a los demás espacios que participaron de la elección y destacó que, pese a las diferencias ideológicas, "hemos tenido una campaña de respeto y un domingo de respeto institucional".

El referente del Frente Cívico también sostuvo que, según los datos que manejaba el oficialismo, la sumatoria de las listas que integran el espacio representaba más del 80% de los votos emitidos, y agradeció el respaldo recibido en las urnas. "Muchísimas gracias a todos los santiagueños que han confiado en nosotros. Y a quienes no votaron a nuestros candidatos, quédense tranquilos porque el gobernador y todos los intendentes van a trabajar para todos los santiagueños", aseguró.

Sobre el final, Zamora dedicó unas palabras a su familia y a la militancia, agradeció "a Dios por darme las fuerzas" y cerró su discurso con un mensaje que fue acompañado por los presentes: "¡Que viva Santiago del Estero! Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas".