Revelaron el millonario salario que Infantino habría cobrado con el polémico proyecto de la FIFA

El presidente del organismo podía pasar de percibir 3 millones a cerca de 30 millones de euros anuales si avanzaba la iniciativa que permitía el ingreso de inversores privados al negocio de la entidad.

Hoy 22:19

Gianni Infantino habría multiplicado por diez su salario anual si se aprobaba el proyecto impulsado para abrir una parte de los negocios comerciales de la FIFA a inversores privados externos.

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Según publicó el medio británico The Times, el dirigente pretendía convertirse en “administrador delegado” de la empresa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Por esa función, habría recibido alrededor de 30 millones de euros anuales, equivalentes a 34,3 millones de dólares, además de bonificaciones.

Actualmente, Infantino percibe aproximadamente 3 millones de euros por año como presidente de la FIFA. La aprobación de la iniciativa, por lo tanto, habría multiplicado por diez sus ingresos.

En qué consistía el proyecto

La FIFA desistió el viernes de avanzar con la creación de una empresa que concentraría sus principales negocios comerciales y permitiría el ingreso de capitales privados.

La nueva sociedad iba a gestionar los derechos de televisión, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de los principales torneos, incluido el Mundial.

La propuesta provocó una fuerte controversia dentro del fútbol internacional y recibió importantes rechazos de las confederaciones.

El fuerte rechazo de UEFA y Concacaf

La UEFA expresó su oposición a la iniciativa y comunicó que, junto con sus selecciones miembro, podía retirarse de las competencias organizadas por la FIFA en caso de que el proyecto avanzara.

Una postura similar adoptó la Concacaf, representante del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Mediante un documento oficial, rechazó la creación de la sociedad comercial y la posibilidad de vender acciones vinculadas al torneo.

La resistencia de ambas confederaciones terminó siendo decisiva para que la FIFA diera marcha atrás.

Infantino quedó debilitado y aparecen posibles reemplazantes

La caída del proyecto debilitó la posición institucional de Infantino. Desde Europa, los reportes señalan que la UEFA buscaría reunir los votos necesarios para interrumpir su mandato al frente de la FIFA.

De acuerdo con la agencia ANSA, también comenzaron las conversaciones para encontrar un candidato de consenso que pueda reemplazarlo.

Entre los nombres mencionados aparecen Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain; Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, vicepresidente sénior del Consejo de la FIFA y titular de la Confederación Asiática; y Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.