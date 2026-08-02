Tras la victoria del Frente Cívico, Elías Suárez llamó a seguir trabajando por el crecimiento de Santiago del Estero

El jefe de Gabinete provincial felicitó a los santiagueños por la participación en los comicios municipales y aseguró que el Gobierno continuará acompañando a las nuevas autoridades para seguir impulsando el crecimiento de la provincia.

Hoy 21:34

Luego de conocerse los resultados de las elecciones municipales que consagraron al Frente Cívico por Santiago en los principales distritos de la provincia, el gobernador, Elías Suárez, brindó un mensaje desde el búnker del oficialismo, donde destacó el desarrollo de la jornada democrática y felicitó a los ciudadanos por su participación.

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En ese marco, Suárez valoró que los santiagueños hayan podido expresarse libremente en las urnas para elegir a sus autoridades municipales y remarcó la importancia del proceso electoral.

Asimismo, hizo llegar sus felicitaciones a los candidatos que resultaron electos y aseguró que el Gobierno provincial trabajará de manera conjunta con cada uno de ellos.

"Mi compromiso es trabajar con todos los intendentes para seguir haciendo crecer la provincia. Las puertas de este espacio estarán abiertas para escucharlos", expresó.

Durante su mensaje también saludó especialmente al intendente electo de la ciudad Capital, Mario Benavente, y reconoció el trabajo realizado por la dirigencia y la militancia del Frente Cívico durante toda la jornada electoral.

Suárez sostuvo que quienes participaron de la fiscalización cumplieron un papel fundamental al resguardar la voluntad expresada por los santiagueños en las urnas.

Finalmente, el gobernador ratificó el compromiso del Gobierno de continuar impulsando el desarrollo de Santiago del Estero y afirmó que ese objetivo se llevará adelante con respeto por todas las expresiones políticas.

"Vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que Santiago del Estero siga adelante y continúe creciendo en un marco de respeto por todas las opiniones", concluyó.