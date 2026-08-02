Explotó el Monumental: fuertes cánticos contra los jugadores, Coudet y la dirigencia de River

La caída de River por 1-0 frente a Rosario Central no solo agravó el delicado presente futbolístico del equipo, sino que también desató una fuerte reacción de los hinchas en el estadio Monumental.

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Una vez finalizado el encuentro, las tribunas descargaron su bronca contra el plantel, el entrenador Eduardo Coudet y la dirigencia. El primer cántico estuvo dirigido a los futbolistas, con el tradicional “Jugadores...”, en reclamo de una respuesta inmediata.

Luego, el malestar apuntó hacia la conducción del club: “La comisión, se va a la puta que lo parió”. Minutos después, el descontento se generalizó con un contundente “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Los reclamos comenzaron durante el partido

La impaciencia del público ya se había hecho sentir antes del entretiempo. Luego del gol en contra de Nicolás Otamendi, que puso en ventaja al Canalla, desde las tribunas bajó el “Movete, River, movete”.

Poco después, los hinchas cantaron “Vamos, River Plate, ponga huevos”, mientras el equipo no lograba encontrar respuestas dentro del campo de juego.

Durante el complemento, con Rosario Central todavía arriba en el marcador, el Monumental insistió con “Ponga más huevos, ponga más corazón” y “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular...”.

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Aunque el público mantuvo el aliento, los mensajes estuvieron acompañados por una fuerte exigencia debido al flojo momento del conjunto de Núñez.

Silbidos para Coudet y Colidio

El clima de tensión había comenzado incluso antes del inicio del partido, durante la presentación de las formaciones.

Otamendi fue el futbolista más ovacionado, seguido por Joaquín Freitas, quienes recibieron el mayor respaldo cuando fueron anunciados por la voz del estadio.

En cambio, Facundo Colidio fue silbado por una parte de los hinchas. Aunque la reprobación no fue unánime, se escuchó con claridad desde distintos sectores.

Coudet también quedó bajo la lupa. El entrenador recibió más silbidos que aplausos, una señal del creciente descontento con el rumbo del equipo y con un inicio de campeonato que quedó muy por debajo de las expectativas.