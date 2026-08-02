Mario Benavente celebró su triunfo: "La gente nos sigue acompañando"

El intendente electo de la Capital agradeció el respaldo recibido en las urnas, destacó el acompañamiento del Frente Cívico y aseguró que gobernará sin distinciones políticas.

Hoy 21:30

Tras confirmarse su victoria en las elecciones municipales de la ciudad Capital, Mario Benavente celebró el triunfo junto a la militancia del Frente Cívico y brindó sus primeras palabras como intendente electo.

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Benavente expresó su emoción por el resultado obtenido y agradeció el respaldo de los vecinos que acompañaron su candidatura.

"Es un día muy feliz para mí. Agradezco haber podido ser candidato del Frente Cívico y hoy ser electo para todos los santiagueños", manifestó.

El futuro jefe comunal destacó que la propuesta política que representa está orientada a toda la comunidad, independientemente de las diferencias partidarias.

"Es un proyecto que trabaja para todos los santiagueños, sin importar distinciones políticas, porque Santiago del Estero está primero", afirmó.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido durante la campaña, tanto de los dirigentes del espacio como de quienes lo acompañaron de manera personal.

"Me siento muy respaldado. Creo que la gente nos seguirá acompañando por muchos años más", expresó.

Benavente también confirmó que asumirá la conducción del municipio en noviembre y aseguró que trabajará para todos los vecinos de la Capital.

Finalmente, dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia, amigos y a todos quienes colaboraron durante la campaña electoral, destacando el acompañamiento recibido a lo largo del proceso.