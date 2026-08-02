"Tenía que despertar la gente": Claudia de Zamora festejó junto a Llamil Abdala el triunfo en La Banda

La exgobernadora participó de la celebración del Frente Cívico por Santiago tras la victoria de Llamil Abdala en las elecciones municipales y dejó un breve mensaje a los bandeños.

Hoy 21:00

Claudia Ledesma Abdala de Zamora acompañó este domingo a Llamil Abdala en los festejos por el triunfo del Frente Cívico por Santiago en la ciudad de La Banda, luego de conocerse los resultados de las elecciones municipales.

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En medio de la celebración junto a dirigentes, militantes y simpatizantes del oficialismo, Claudia de Zamora dejó un breve mensaje dirigido a los vecinos bandeños. "Tenía que despertar la gente. Ya está. Gracias, bandeños", expresó mientras compartía el festejo con el intendente electo.

La victoria de Abdala se dio en el marco de una amplia elección del Frente Cívico por Santiago, que también se impuso en la ciudad Capital con Mario Benavente como el candidato más votado. De esta manera, el oficialismo provincial logró retener los dos principales distritos electorales de Santiago del Estero.

Con estos resultados, el Frente Cívico por Santiago consolidó su predominio político en los municipios de mayor peso electoral de la provincia, en una jornada que se desarrolló con normalidad y que definió a las nuevas autoridades comunales.