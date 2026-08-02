Los primeros resultados ubican a Mónica Bustamante al frente de la elección en Villa Ojo de Agua

El escrutinio preliminar muestra a la candidata del Frente Cívico con una ventaja sobre sus competidores. Aún restan conocerse los resultados oficiales de la Justicia Electoral.

Hoy 20:20

Los primeros datos del escrutinio de las elecciones municipales en Villa Ojo de Agua ubican a la actual intendenta y candidata del Frente Cívico por Santiago, Mónica Bustamante, como la postulante más votada en la contienda por la Intendencia.

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De acuerdo con el recuento preliminar, Bustamante reúne 3.080 votos, por delante de Isolda Capellini, quien suma 2.471. Más atrás aparecen Sebastián Peuser, con 931 sufragios, y Claudio Escobedo, con 277.

Con estos números, la candidata oficialista mantiene una ventaja de 609 votos sobre su principal competidora, aunque los resultados aún no son oficiales y deberán ser confirmados por la Justicia Electoral a medida que avance el escrutinio provisorio.

La elección en Villa Ojo de Agua formó parte de los comicios municipales celebrados este domingo en distintas localidades de Santiago del Estero, donde los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir intendentes y concejales.

En las próximas horas continuará la carga de datos del escrutinio, lo que permitirá confirmar la tendencia que, hasta el momento, favorece a Mónica Bustamante para continuar al frente del municipio.