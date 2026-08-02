Con un amplio respaldo en las urnas, el Frente Cívico obtiene un claro triunfo en Capital y La Banda

Mario Benavente fue el candidato más votado en la Capital, mientras que Llamil Abdala logró una amplia victoria en La Banda. En ambos distritos, el oficialismo provincial obtuvo un contundente respaldo en las urnas.

Hoy 20:04

El Frente Cívico por Santiago logra una contundente victoria en las elecciones municipales de este domingo al imponerse con amplitud en los dos principales distritos de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la ciudad Capital, Mario Benavente se convirtió en el candidato más votado y obtuvo una amplia ventaja sobre el resto de los postulantes.

En tanto, en La Banda, el triunfo también fue para el Frente Cívico de la mano de Llamil Abdala, quien consiguió una diferencia amplia sobre sus competidores y se quedó con la Intendencia.

Con estos resultados, el oficialismo provincial retuvo las dos ciudades de mayor peso electoral de Santiago del Estero, consolidando su predominio político en los municipios más importantes de la provincia.

Mientras continúa el escrutinio y se completan las formalidades del proceso electoral, el amplio margen obtenido por Mario Benavente en la Capital y Llamil Abdala en La Banda ya marca el escenario político que dejaron las elecciones municipales de este domingo.