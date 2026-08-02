"Somos la segunda fuerza hasta el momento": el balance de Beatriz Yunes y Alejandro Parnás tras las elecciones

Los referentes de La Libertad Avanza en la Capital felicitaron al candidato del Frente Cívico, Mario Benavente, destacaron el desempeño de su espacio y ratificaron que continuarán fortaleciendo su rol opositor.

Hoy 20:53

Con el cierre de los comicios municipales, la candidata a intendenta de la Capital por La Libertad Avanza, Beatriz Yunes, y el dirigente Alejandro Parnás realizaron un balance de la jornada electoral desde la sede partidaria. Ambos reconocieron la ventaja del candidato del Frente Cívico por Santiago, Mario Benavente, y aseguraron que, de acuerdo con los primeros datos que manejaban, su espacio se consolidaba como la segunda fuerza en la ciudad.

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"La elección se ha desarrollado muy bien. El Frente Cívico tiene su mayoría y los felicitamos, están primeros. Nosotros estamos contentos porque somos la segunda fuerza hasta el momento. No tenemos porcentajes porque son pocas las mesas escrutadas, pero está a la vista que somos la segunda fuerza", expresó Yunes en diálogo con Noticiero 7.

La candidata también hizo un balance de su primera experiencia electoral y valoró el trabajo realizado durante la campaña. "Ha sido algo muy constructivo. Fue cambiar de lugar, de votante a alguien que tiene una responsabilidad mayor. Conocimos gente muy buena, tuvimos un equipo de campaña excelente y el contacto con los vecinos fue una experiencia nueva. Para mí todo ha sido reconfortante, gracias a Dios", afirmó.

Por su parte, Parnás destacó que la jornada transcurrió con normalidad y felicitó al candidato oficialista por el resultado obtenido. "No hubo ningún incidente. Si bien todavía no tenemos porcentajes, aprovecho para felicitar al candidato Benavente. Estamos contentos por la elección realizada y por el esfuerzo de un equipo espectacular que nos acompañó durante todo este proceso", manifestó.

El dirigente sostuvo que, más allá del resultado, el espacio continuará desempeñando un papel activo en la oposición. "No nos ha tocado ser gobierno de la ciudad de Santiago del Estero, pero sí hay un mandato para seguir en nuestro rol como opositores, exigiendo transparencia y marcando límites, como bien lo sabemos hacer en nuestra fuerza política", señaló.

Finalmente, Parnás consideró que el principal desafío de cara al futuro será avanzar en una mayor articulación entre los sectores opositores. "Desde La Libertad Avanza queremos que la oposición se unifique. Es un planteo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Hay un principio de unidad, pero creo que las cosas van a empezar a cambiar cuando la oposición en general madure y tengamos la posibilidad de ofrecer una alternativa unida y más clara para la ciudadanía", concluyó.