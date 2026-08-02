Miguel Torres hizo una autocrítica tras la elección: "Me hago responsable de la derrota"

El candidato de La Libertad Avanza felicitó a Llamil Abdala por su triunfo en La Banda, agradeció el apoyo recibido y aseguró que asumirá la responsabilidad por el resultado electoral.

Hoy 20:20

Durante el escrutinio de las elecciones municipales en La Banda, el candidato a intendente de La Libertad Avanza, Miguel Torres, reconoció la derrota de su espacio, felicitó al ganador de los comicios y agradeció a quienes acompañaron su candidatura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el dirigente comenzó reconociendo el triunfo del candidato del Frente Cívico.

"Llamil Abdala ha ganado, el candidato por el Frente Cívico. Quiero felicitarlo", expresó.

Torres también destacó el trabajo realizado por quienes participaron de la organización de los comicios y valoró el desarrollo de la jornada electoral.

"Antes que nada quiero felicitar a todos los que trabajaron en estas elecciones durante el día de hoy. El pueblo elige y ha elegido una lista; hay que entenderlo y respetarlo", sostuvo.

Al analizar el resultado, el candidato afirmó que asume la responsabilidad política por el desempeño de su espacio, al haber encabezado la lista.

"Me hago responsable de la derrota. Es la primera vez que participo y uno debe hacer una autocrítica. Me hago cargo por ser la cabeza de una lista. Creo que hicimos todo lo posible, pero la población no nos eligió, y eso es respetable y entendible", manifestó.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de los vecinos, independientemente del resultado obtenido.

"Gracias a quienes confiaron en nosotros. Para mí, por ser la primera vez, es un agradecimiento eterno. Más allá del lugar en el que salga La Libertad Avanza, estamos eternamente agradecidos, aunque no fue suficiente", señaló.

Finalmente, Torres volvió a felicitar al intendente electo y llamó a trabajar por el futuro de la ciudad.

"Felicito al intendente electo y ahora a trabajar por La Banda", concluyó.