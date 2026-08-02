Pablo Mirolo felicitó a Llamil Abdala y agradeció el respaldo recibido en las urnas

El candidato del Frente Renovador reconoció que los resultados no fueron los esperados para su espacio, aunque destacó que volvió a consolidarse como la segunda fuerza política de La Banda.

Hoy 20:16

Durante el escrutinio de las elecciones municipales en La Banda, el candidato a intendente por el Frente Renovador, Pablo Mirolo, felicitó al ganador de los comicios, Llamil Abdala, y realizó un balance del desempeño electoral de su espacio.

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En diálogo con Radio Panorama, el exintendente bandeño envió un mensaje al mandatario electo y le deseó éxito en la gestión que iniciará al frente del municipio.

"Quiero felicitar a Llamil Abdala, el intendente electo de la ciudad de La Banda, y desearle el mayor de los éxitos en los próximos cuatro años", expresó.

Al referirse al resultado obtenido por su fuerza política, Mirolo reconoció que no alcanzó las expectativas con las que encararon la elección, aunque valoró el acompañamiento recibido en las urnas.

"Para nosotros, obviamente no son los resultados que queríamos, pero la gente nos ha ratificado como la segunda fuerza política", sostuvo.

Asimismo, agradeció el trabajo de la militancia, de los fiscales y de los vecinos que respaldaron la propuesta del Frente Renovador durante la campaña.

"Quiero agradecer a toda la militancia que nos apoyó, a todos nuestros fiscales y a los vecinos de la ciudad que escucharon nuestra propuesta", manifestó.

Finalmente, el exjefe comunal recordó su paso por la Municipalidad de La Banda y señaló que se abre una nueva etapa para la ciudad.

"Nuestra gestión durante los ocho años que tuvo la ciudad fueron los mejores. Hoy empieza una nueva etapa", concluyó.