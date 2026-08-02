Rosalía expresa su amor por Argentina y aclara la polémica del Mundial

Durante su primer show en el Arena de Buenos Aires, Rosalía se disculpó por la controversia del video tras la final del Mundial 2026, reafirmando su amor por Argentina.

Hoy 19:26

La cantante española Rosalía hizo una emotiva aparición en su primer concierto en el Arena de Buenos Aires, donde abordó directamente la polémica generada tras la final del Mundial 2026. Visiblemente conmovida, pidió disculpas a sus seguidores y enfatizó que su intención nunca fue ofender al público argentino.

Durante el recital, la artista tomó un momento para clarificar la situación relacionada con el video que publicó en redes sociales, el cual provocó una fuerte reacción negativa después de que España venciera a Argentina. Rosalía admitió: «Sin mirármelo mucho y rápido le di un repost. Tremenda cagada».

La intérprete insistió en que se trató de un error involuntario y compartió cómo se sintió tras la controversia. «Nunca fue mi intención, la verdad. Me sentí fatal», manifestó, reconociendo la importancia de su relación con el público argentino.

Rosalía también recordó su significativa participación en el Lollapalooza Argentina de 2019, una experiencia que ella considera un punto de inflexión en su carrera internacional. «Nunca me olvidaré esa sensación. Fue la primera vez que sentí que lo había logrado fuera de mi país», recordó con nostalgia.

Durante su discurso, la cantante enfatizó la relevancia que Argentina ha tenido en su carrera, rechazando cualquier interpretación negativa hacia el país. «¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy», afirmó con sinceridad.

Además, dedicó unas palabras de agradecimiento al público argentino, a quien describió como uno de los más apasionados. «No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra», declaró Rosalía, elogiando la entrega de sus fans.

Con el corazón abierto, la artista dejó claro que la controversia no ha afectado el vínculo que siente con sus seguidores. «Quiero que lo sepan: mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual, intacto que el primer día», concluyó, recibiendo una ovación por parte del público que llenaba el Arena de Buenos Aires.