Elecciones en Santiago del Estero: estiman que la participación superó el 70% en la mayor parte de la provincia

Los primeros relevamientos sobre la concurrencia a las urnas muestran una importante participación ciudadana en los comicios municipales. Varias localidades registraron porcentajes superiores al 70% y algunas incluso superaron el 80%.

Hoy 19:32

Concluida la jornada electoral y mientras avanza el escrutinio provisorio, comenzaron a conocerse los primeros datos extraoficiales sobre el nivel de participación de los votantes en las elecciones municipales desarrolladas este domingo en Santiago del Estero.

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De acuerdo con un relevamiento realizado hasta el cierre de los comicios, la concurrencia a las urnas fue superior al 60% en la mayoría de las ciudades de la provincia, reflejando una amplia participación ciudadana en la renovación de intendentes y concejales.

Entre los principales centros urbanos, La Banda registró una participación del 65,60%, mientras que en la Capital concurrió a votar el 63,80% del padrón. Por su parte, Las Termas de Río Hondo alcanzó el 74,40%, Loreto el 74,31%, Frías llegó al 73,30% y Añatuya al 67,30%.

En el interior provincial se observaron algunos de los porcentajes más altos de asistencia. San Pedro de Guasayán encabezó el relevamiento con un 80,60% de participación, seguido por Selva (78,30%), Tintina (78%), Los Juríes (77,20%), Pampa de los Guanacos (76,20%) y Forres (75,90%).

En contraste, Bandera fue la ciudad que presentó el menor nivel de concurrencia, con 51,90% de participación. También se ubicó por debajo del promedio Nueva Esperanza, con 62,10%, mientras que la Capital, pese a registrar uno de los porcentajes más bajos entre las principales ciudades, continúa siendo el distrito con mayor cantidad de electores de la provincia.

Las cifras corresponden a un relevamiento preliminar realizado hasta las 18 y todavía no tienen carácter oficial, por lo que deberán ser confirmadas por las autoridades electorales. En paralelo, continúa el escrutinio provisorio y se espera que durante la noche comiencen a difundirse los primeros resultados oficiales de la elección municipal en todo el territorio santiagueño.