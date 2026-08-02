Facundo Pérez Carletti reconoció la derrota y el triunfo de Benavente: "Claramente hay un ganador en la Capital"

El candidato a intendente de Despierta Santiago destacó el normal desarrollo de la jornada electoral y reconoció la victoria del postulante del Frente Cívico antes de conocerse los resultados definitivos.

Hoy 19:46

Durante el escrutinio de las elecciones municipales en la ciudad Capital de Santiago del Estero, el candidato a intendente por Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti, reconoció el triunfo de Mario Benavente y realizó un balance de la jornada electoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el dirigente destacó que los comicios se desarrollaron con normalidad y felicitó al candidato del Frente Cívico por el resultado.

"Fue una jornada electoral en Santiago del Estero Capital muy tranquila. Claramente hay un ganador en la Capital, aprovecho para felicitar al ingeniero Benavente", expresó.

Al referirse al desempeño de su espacio político, Pérez Carletti aseguró que se encuentra conforme con la elección realizada por Despierta Santiago, más allá de no haber alcanzado la victoria.

"Nosotros desde Despierta Santiago estamos muy felices con la elección que estamos haciendo. Por supuesto que uno siempre aspira a ganar", manifestó.

Asimismo, el candidato sostuvo que la competencia electoral se desarrolló en un contexto desfavorable para su fuerza política.

"Hemos jugado con la cancha inclinada, lo cual siempre hace más compleja la elección. Hacemos una elección a pulmón nosotros", afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo realizado por su equipo durante la campaña y el acompañamiento obtenido en las urnas durante la jornada electoral.