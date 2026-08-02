VIDEO | Así fue el impactante incendio en boxes del auto de Lambiris durante el Turismo Carretera

El Ford Mustang del piloto uruguayo se prendió fuego durante la carga obligatoria de combustible en el Desafío de las Estrellas.

Hoy 18:51

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, cuando el auto de Mauricio Lambiris se incendió al ingresar a boxes.

El episodio ocurrió en el circuito San Juan Villicum, durante una de las detenciones obligatorias para realizar la recarga de combustible. El piloto uruguayo logró abandonar rápidamente su Ford Mustang y resultó ileso.

Los integrantes del Martínez Competición que trabajaban alrededor del vehículo tampoco sufrieron consecuencias físicas.

La rápida reacción evitó consecuencias mayores

El fuego se desató en plena carga de combustible por causas que todavía son materia de investigación por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

La inmediata intervención de los mecánicos y del personal de seguridad permitió controlar las llamas y evitar que el incidente tuviera consecuencias más graves.

La situación generó gran preocupación entre los presentes y se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la competencia.

El incendio tuvo como protagonista a uno de los pilotos destacados durante la actividad previa.

Lambiris había marcado el mejor tiempo en los entrenamientos del sábado con su Ford Mustang. Sin embargo, debido al sistema de sorteo característico del Desafío de las Estrellas, comenzó la carrera desde el puesto 51.

La ACTC deberá determinar ahora qué provocó el fuego durante la detención en boxes.