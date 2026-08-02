Llamil Abdala: "La ciudad clama por un cambio y los primeros datos nos dejan muy buenas sensaciones"

El candidato del Frente Cívico en La Banda destacó el normal desarrollo de las elecciones municipales y aseguró que su espacio recibió los primeros reportes con expectativas positivas.

Hoy 19:06

Mientras avanza el escrutinio de las elecciones municipales en La Banda, el candidato a intendente por el Frente Cívico, Llamil Abdala, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral y aseguró que los primeros datos que recibe su espacio generan optimismo.

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En diálogo con Noticiero 7, Abdala valoró el comportamiento de los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas que participaron de los comicios.

"Estamos muy contentos como ciudadanos porque ha sido un acto eleccionario que se desarrolló con total normalidad. Hay que reconocer a todas las fuerzas políticas que participaron, con el mayor de los respetos. No hubo ningún tipo de problema y todo transcurrió con normalidad", manifestó.

El candidato explicó que su equipo ya comenzó a recibir los primeros reportes desde los establecimientos de votación, aunque aclaró que aguardarán la consolidación de los datos antes de realizar una evaluación más precisa.

"Estamos recibiendo los primeros datos, los cuales esperamos que sean consistentes en la próxima hora y media para poder transmitir algo con mayor certeza, pero las dirigencias que estuvieron en las escuelas llegan con muy buenas sensaciones", indicó.

Respecto de las expectativas electorales, Abdala sostuvo que percibe un fuerte deseo de renovación entre los vecinos de La Banda.

"Hay una expectativa grande. La ciudad clama por un cambio. Somos una fuerza política propositiva y creemos que fuimos quienes más propuestas presentamos a los ciudadanos bandeños", afirmó.

Además, señaló que confía en que el electorado haya respaldado el proyecto que encabeza para los próximos cuatro años.

"Los bandeños salieron a votar con esperanza y creo que han visto en la propuesta del Frente Cívico la alternativa para generar la reversión que nuestra ciudad necesita luego de este proceso de estancamiento", expresó.

Finalmente, Abdala aseguró que su espacio ya tiene preparada la planificación para una eventual gestión.

"Tenemos el plan de gestión listo para implementar desde el primer día. En lo personal estuve muy tranquilo durante toda la jornada y el termómetro de la calle fue muy positivo", concluyó.