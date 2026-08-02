Thiago Almada dio el sí y River sacude el mercado de pases con otro campeón mundial

El volante del seleccionado argentino tendría decidido regresar al fútbol argentino para convertirse en refuerzo del Millonario.

Hoy 17:57

River quedó muy cerca de concretar la incorporación de Thiago Almada, quien dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta del Millonario.

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El mediocampista dejó de lado una importante propuesta de Flamengo y priorizó la posibilidad de sumarse al equipo dirigido por Eduardo Coudet. Ahora, el club de Núñez deberá cerrar el acuerdo con Atlético de Madrid, propietario de su ficha.

La operación rondaría los 20 millones de euros por el 50% del pase. En caso de concretarse en esos términos, se convertiría en la incorporación más costosa de la historia de River.

El presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria viajaron días atrás a la capital española para negociar directamente con Atlético de Madrid.

El club español había desembolsado 40 millones de euros por Almada durante 2025 y pretende recuperar parte de esa inversión. Por ese motivo, la propuesta de River por la mitad de la ficha aparece como una cifra aceptable para iniciar la etapa decisiva de las conversaciones.

Sin embargo, el acuerdo entre las instituciones todavía no está cerrado y restan definir los últimos detalles económicos y contractuales.

Almada rechazó la propuesta de Flamengo

El principal obstáculo para River era la aparición de Flamengo, que habría ofrecido 28 millones de euros por la totalidad del pase.

La dirigencia millonaria decidió esperar hasta la finalización del Mundial 2026 para que el futbolista resolviera su futuro. Finalmente, el jugador surgido de Vélez eligió regresar al país y dio prioridad al proyecto deportivo de River.

Ese paso era considerado determinante para que la negociación pudiera avanzar.

Qué falta para confirmar su llegada

Con el acuerdo del futbolista encaminado, River deberá hacer efectiva la compra del 50% del pase y alcanzar un entendimiento definitivo con Atlético de Madrid.

En Núñez trabajan para cerrar la operación lo antes posible y permitir que Almada, de 25 años, se incorpore rápidamente al plantel de Coudet.

Aunque todavía falta la confirmación oficial, el Millonario quedó a un paso de concretar una de las transferencias más importantes de su historia.