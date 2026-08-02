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Daives: “La democracia se fortalece con participación vecinal”

El diputado nacional emitió su sufragio en el Colegio San Francisco y convocó a los santiagueños a participar de las elecciones con compromiso, libertad y responsabilidad.

Hoy 17:25
Ricardo Daives

El diputado nacional Dr. Ricardo Daives emitió su voto esta mañana en el Colegio San Francisco, en el marco de las elecciones municipales.

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Consultado por la prensa, el legislador expresó su deseo de que la jornada transcurra con amplia participación ciudadana, respeto y compromiso cívico, para que cada vecino pueda hacer valer su derecho con libertad y responsabilidad.

“Los santiagueños tenemos una nueva oportunidad de ejercer el derecho que sostiene nuestra vida democrática. La democracia se fortalece con participación vecinal. Tenemos que votar desde la convicción y con una mirada puesta en el futuro que queremos construir entre todos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “cada voto fortalece nuestras instituciones y reafirma el compromiso con una provincia basada en el diálogo, el respeto y la búsqueda permanente de más oportunidades”.

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