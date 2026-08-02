Cerraron los comicios en Santiago del Estero y comenzó el escrutinio de las elecciones municipales

A las 18 finalizó la jornada de votación en toda la provincia. Ahora se inicia el conteo de votos que definirá a los nuevos intendentes y concejales de los distritos en disputa.

Hoy 18:05

Las elecciones municipales en Santiago del Estero llegaron este domingo a su fin con el cierre de las mesas de votación a las 18 horas, dando paso al proceso de escrutinio que permitirá conocer quiénes serán las nuevas autoridades en las localidades donde se renovan cargos ejecutivos y legislativos.

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Concluido el acto electoral, las autoridades de mesa comenzaron con la apertura de las urnas y el recuento de los sufragios emitidos. Una vez finalizado ese trabajo, se confeccionarán las actas y los telegramas que serán remitidos para la carga del escrutinio provisorio.

A partir de ese momento comenzará a consolidarse la información que permitirá conocer las primeras tendencias de la elección. Si bien no existe un horario oficial para la difusión de los datos, se prevé que los primeros resultados comiencen a publicarse entre las 20.30 y las 21, en la medida en que vayan ingresando los telegramas de las distintas mesas habilitadas.

Desde la Justicia Electoral recordaron que el escrutinio provisorio tiene un carácter informativo y sirve para mostrar la evolución del conteo durante la noche electoral. En cambio, el escrutinio definitivo, que es el único con validez legal para la proclamación de los candidatos electos, se desarrollará en los próximos días conforme al cronograma previsto.

La expectativa está puesta especialmente en Capital y La Banda, los dos principales distritos de la provincia, aunque también se aguardan los resultados en el resto de los municipios donde los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir intendentes y concejales.