Víctor Araujo emitió su voto en Fernández y destacó la normalidad del acto eleccionario

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Santiago del Estero y ex intendente de Fernández emitió su sufragio en la Escuela Nacional N° 814, pasadas las 15 horas de este domingo.

Hoy 16:03

Pasadas las 15 horas de este domingo, el Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Santiago del Estero y ex intendente de Fernández, Dr. Víctor Araujo, se presentó en las instalaciones de la Escuela Nacional N° 814 para cumplir con su deber ciudadano. El funcionario emitió su sufragio en la mesa N° 2 en una jornada marcada por un clima favorable y un constante movimiento de electores.

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Tras salir del cuarto oscuro, Araujo dialogó con la prensa local sobre el significado de esta cita democrática. "Vivimos esta jornada con mucha tranquilidad, pero también con la expectativa propia de cada elección en un día tan importante, donde se decide no solo el rumbo de nuestra localidad sino también el de otras 25 ciudades de la provincia que eligen intendentes y miembros de sus respectivos Concejos Deliberantes para los próximos cuatro años", manifestó.

En ese sentido, remarcó la trascendencia del voto popular: "La gente decide el destino de cada una de estas ciudades; es el momento en el cual se elige quién va a comandar esos destinos, por ende son momentos trascendentales".

Al evaluar el desarrollo general de la jornada, el Dr. Araujo expresó su conformidad por el comportamiento del padrón y el correcto funcionamiento del operativo eleccionario. "El acto se viene desarrollando con total normalidad. Los comicios han comenzado a horario en la mayoría de los lugares, sin grandes inconvenientes en la apertura de mesas, y la participación está siendo bastante importante, superando en nuestra ciudad el 50% de los votantes", detalló.

Por último, consultado sobre cómo vivirá las horas previas a la difusión de los primeros cómputos oficiales, Araujo indicó que esperará el cierre de las urnas junto a su equipo de trabajo. "Nos reuniremos con el grupo de chicos con quienes habitualmente trabajamos en la cuestión logística para ir recibiendo los primeros resultados, con el deseo de que sea la mejor elección y concluya de la mejor manera posible", concluyó.