¿A qué hora se conocerán los primeros resultados de las elecciones municipales en Santiago del Estero?

La votación finalizará este domingo a las 18 y, desde ese momento, comenzará el conteo de los sufragios. Las primeras tendencias del escrutinio provisorio podrían difundirse durante la noche.

Hoy 16:25

Los santiagueños participan este domingo de una nueva jornada electoral para definir autoridades municipales en distintos puntos de la provincia. Una vez que los establecimientos de votación cierren sus puertas, se pondrá en marcha el proceso de recuento de votos que permitirá conocer las primeras tendencias de la elección.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El horario de cierre de los comicios está previsto para las 18 horas, momento en el que las autoridades de mesa darán inicio al escrutinio en cada uno de los establecimientos habilitados. Tras contabilizar los votos y completar la documentación correspondiente, los datos serán enviados mediante telegramas para su incorporación al sistema del escrutinio provisorio.

Aunque no existe una hora exacta para la difusión de los resultados, se estima que entre las 20.30 y las 21 comenzarán a publicarse los primeros datos oficiales, siempre que el envío de la información desde las distintas mesas se desarrolle con normalidad.

La velocidad con la que aparezcan las primeras cifras dependerá del avance del conteo en cada centro de votación y del ritmo con el que los telegramas sean procesados e incorporados al sistema.

Desde la Justicia Electoral recordaron que el escrutinio provisorio tiene como finalidad brindar información preliminar sobre la elección y marcar las primeras tendencias, mientras que el escrutinio definitivo, que es el único con validez legal, se realizará en los días posteriores de acuerdo con el cronograma electoral.