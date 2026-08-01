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Gimnasia confirmó su levantada con otra victoria ante Aldosivi en Mar del Plata

El Lobo derrotó al Tiburón por 2-1 para conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Clausura.

Hoy 17:33

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó por 2-1 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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Los goles del conjunto platense fueron convertidos por Agustín Auzmendi y Agustín Colazo, mientras que Nicolás Gaitán marcó el descuento para el equipo marplatense.

Con este resultado, el Lobo consiguió su segunda victoria consecutiva y alcanzó los seis puntos en el campeonato.

Además, Gimnasia llegó a las 32 unidades en la tabla anual, escaló hasta la quinta posición y se mantiene dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Aldosivi, por su parte, no logró aprovechar su primera presentación como local y quedó en el penúltimo puesto de la tabla general, todavía comprometido en la lucha por mantenerse alejado de la zona de descenso.

 

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