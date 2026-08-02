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Julio Castro: “Lo más importante es que nos dure la democracia”

El intendente y candidato a la reelección en Añatuya por el Frente Justicialista de Integración Municipal destacó el desarrollo de los comicios y llamó a valorar la participación ciudadana.

Hoy 10:29

El intendente de Añatuya y candidato a la reelección por el Frente Justicialista de Integración Municipal, Dr. Julio Castro, destacó el normal desarrollo de la jornada electoral y remarcó la importancia de la participación ciudadana en estos comicios municipales.

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Tras emitir su voto, Castro expresó su confianza de cara al resultado de la elección y sostuvo que la jornada debe vivirse con respeto entre todos los espacios políticos que participan.

Además, dejó un mensaje centrado en la importancia de cuidar el sistema democrático. “Lo más importante es que nos dure la democracia”, señaló, al destacar el valor de que los vecinos puedan elegir a sus representantes a través del voto.

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