Mirolo: "Hay una gran expectativa y esperanza de cambio en la gente de La Banda"

Así lo expresó el candidato a intendente de la ciudad de La Banda por el Frente Renovador tras emitir su sufragio en la Escuela Jesús el Maestro.

Hoy 10:31

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Renovador, Pablo Mirolo, emitió su voto en la Escuela Jesús el Maestro minutos antes de las 10 de la mañana.

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Tras sufragar, el dirigente remarcó el clima que percibió durante la campaña: “Hace un año que venimos recorriendo la ciudad y eso ha despertado una gran expectativa y esperanza de cambio en la gente”.

En ese sentido, destacó la importancia de la jornada al afirmar que “es un día que sirve para fortalecer la democracia. A la familia municipal le decimos que hoy es un día de libertad, donde cada uno puede expresar su voluntad; en el cuarto oscuro nadie te presiona”.

Respecto al inicio de los comicios, señaló que hubo algunas demoras: “Ha comenzado lento, algunas escuelas demoraron la apertura de mesas, pero esperamos que con el correr de las horas la gente se vaya volcando masivamente a votar”.

Mirolo también subrayó la relevancia de esta elección: “Tenemos que decidir quién va a gobernar los próximos cuatro años la ciudad, para cambiar aquellas cosas que no nos gustan”.

Finalmente, indicó que continuará la jornada recorriendo distintos puntos de la ciudad.

“Vamos a visitar a nuestros compañeros en los barrios y en establecimientos educativos donde trabajan los fiscales de mesa y generales, a quienes agradecemos por el gran trabajo realizado”, concluyó.