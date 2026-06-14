Era de Central Argentino, pero Banfield se lo empató en el descuento

El Albo lo ganaba 2-0, pero no lo pudo sostener y el Taladro logró la igualdad cerca del final.

Hoy 18:36

Central Argentino y Banfield empataron 2-2 esta tarde, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Albo tuvo un arranque ideal, ya que al minuto de juego Franco Orieta abrió el marcador para poner el 1-0. Sobre el cierre de la primera etapa, a los 49 minutos, Bruno Padilla amplió la ventaja de penal y dejó a Central Argentino 2-0 arriba al término del primer tiempo.

Sin embargo, el partido tuvo un quiebre importante en el complemento. A los 38 minutos fue expulsado Maximiliano Lucena en el local, y además el encuentro estuvo detenido cerca de 20 minutos por la falta de ambulancia, que había trasladado a Bruno Padilla.

Banfield aprovechó su momento y comenzó la reacción con el descuento de Roberto Galván, a los 9 minutos del segundo tiempo. Ya en tiempo de descuento, a los 50, Facundo Gallo apareció para sellar el 2-2 definitivo y darle al Taladro un punto agónico.

Con este empate, Central Argentino quedó como único líder con 18 puntos, mientras que Banfield continúa en el fondo de la tabla con tres unidades y todavía no pudo ganar en el campeonato.

En la próxima fecha, Central Argentino visitará a Instituto Santiago, mientras que Banfield recibirá a Sarmiento.

Foto: Prensa Central Argentino