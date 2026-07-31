Wanda Nara critica a Mauro Icardi por su negativa a firmar documentos

Wanda Nara vuelve a criticar a Mauro Icardi por no firmar los pasaportes de sus hijas, lo que ha generado tensiones en medio de su posible regreso a un club italiano.

Hoy 19:17

Wanda Nara, reconocida empresaria y figura mediática, ha vuelto a expresar su descontento hacia su expareja, Mauro Icardi, debido a su negativa a firmar los pasaportes de sus hijas, un trámite complicado tras un robo ocurrido en su residencia en Milán.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Icardi había viajado a Italia junto a Eugenia 'La China' Suárez para ofrecer su apoyo, pero no firmó el documento requerido por el juez Adrián Hagopian.

Wanda utilizó su cuenta de Instagram para hacer un fuerte reproche: “Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos”, enfatizando la falta de compromiso del futbolista con la situación de sus hijos.

Además, Nara destacó que Icardi estuvo en una ubicación cercana a donde ella se hospedaba en Italia, pero no se tomó el tiempo para firmar el documento necesario: “Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina”.

En su mensaje, Wanda también hizo hincapié en su papel como proveedora principal: “REY, tengo que trabajar ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene a los chicos… ¿o te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar?”.

Wanda Nara concluyó su crítica sugiriendo que Icardi debería enfocarse en su carrera deportiva: “Baby, gasta tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos”.

Los rumores sobre la búsqueda de un nuevo club italiano para Icardi se intensifican, mientras que la Justicia intimó al futbolista a firmar los documentos necesarios para la emisión de los nuevos pasaportes. En caso de incumplimiento, se enfrentarían a una multa de $200 millones y la prohibición de salida de Argentina.