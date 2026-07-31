Vecinos del barrio Parque de La Banda reclaman una solución por un desborde cloacal

Habitantes de la zona aseguran que llevan más de 15 días conviviendo con malos olores y una gran presencia de mosquitos. Solicitan la intervención de los organismos correspondientes.

Hoy 20:03

Vecinos del barrio Parque de La Banda expresaron su preocupación por un desborde de líquido cloacal que, según denunciaron, afecta al sector desde hace más de 15 días y genera un fuerte mal olor, además de una importante proliferación de mosquitos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un mensaje enviado al WhatsApp de Diario Panorama, los residentes señalaron que la situación se agravó con el paso de los días y que el líquido continúa acumulándose en la zona.

"Cada día hay más líquido, hay muchísimos mosquitos y esto es un foco infeccioso impresionante", manifestó uno de los vecinos afectados, quien pidió una pronta solución ante el riesgo sanitario que representa el problema.

Los habitantes del barrio solicitaron que los organismos municipales correspondientes intervengan para realizar las tareas necesarias y solucionar el desborde cloacal, que afecta la tranquilidad y las condiciones de vida de las familias del sector.