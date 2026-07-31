El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

Luego de que la confederación europea se mostrara rotundamente a la creación de "FIFA Forward Enterprise" planteada por Gianni Infantino, el ente regulador del fútbol sudamericano se expidió al respecto.

Hoy 19:35

La Conmebol anunció este viernes la convocatoria a una reunión de su Consejo para analizar el proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que plantea crear una empresa con participación de inversores privados para administrar los principales activos comerciales del organismo.

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La confederación presidida por Alejandro Domínguez también inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro y solicitó a la FIFA información adicional sobre los alcances de la iniciativa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Según explicó la entidad sudamericana, el encuentro tendrá como único objetivo evaluar la propuesta “con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

“La Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, indicó en su comunicado.

El rechazo de otras confederaciones

La postura de la Conmebol se conoció después de los cuestionamientos formulados por otras organizaciones regionales.

La UEFA, que representa a las federaciones europeas, expresó un fuerte rechazo al proyecto y comunicó su decisión de retirarse junto con sus seleccionados de las competencias organizadas por la FIFA.

La Concacaf, representante del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también rechazó la creación de la nueva sociedad comercial y la venta de una parte de sus acciones.

Además, sus federaciones solicitaron que la FIFA utilice sus reservas financieras para incrementar los fondos destinados al desarrollo del fútbol regional, en lugar de permitir la participación de capitales privados en sus activos.

La Confederación Asiática de Fútbol había señalado inicialmente que no fue consultada sobre la propuesta. Finalmente, también manifestó su rechazo, en línea con la UEFA y la Concacaf.

En qué consiste el proyecto de la FIFA

La FIFA presentó esta semana un proyecto para crear una compañía que concentraría sus principales negocios comerciales y permitiría el ingreso de inversores privados.

La sociedad se llamaría FIFA Forward Enterprise y administraría derechos de televisión, acuerdos de patrocinio, venta de entradas, licencias comerciales y aspectos operativos de competiciones como el Mundial.

De acuerdo con la explicación del organismo, los inversores solamente podrían adquirir participaciones minoritarias y no tendrían capacidad de decisión. Versiones difundidas por medios internacionales señalaron que alrededor del 20% de las acciones podría salir al mercado.

La FIFA aseguró que conservaría el control de la compañía mediante una mayoría en el directorio y mantendría la última palabra sobre la organización de los torneos, el calendario y los reglamentos.

Según sus estimaciones, la nueva sociedad podría generar ingresos por 4.200 millones de dólares durante este año, con el compromiso de reinvertir las ganancias netas en el fútbol.

Como parte de la iniciativa, también se lanzaría el FIFA Fast Forward Programme, que buscaría reunir más de 10.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para distribuir entre las asociaciones miembro y diferentes proyectos de desarrollo.

El proyecto generó una fuerte polémica porque una de las principales empresas interesadas en adquirir las acciones pertenecería a la familia Trump, con la que Infantino se mostró cercano durante el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo.

El comunicado completo de la Conmebol



La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.