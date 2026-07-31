San Lorenzo presentó dos refuerzos y prepara cambios para visitar a Central Córdoba

El Ciclón oficializó dos incorporaciones y Gorosito probó un once pensando en el Ferroviario.

Hoy 19:54

San Lorenzo comenzó a preparar el partido del próximo lunes ante Central Córdoba, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, con novedades tanto en el mercado de pases como en la formación titular.

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Luego de la eliminación frente a Deportivo Riestra por la Copa Argentina y la derrota ante Lanús en el debut del campeonato, el Ciclón consiguió su primer triunfo en el nuevo ciclo de Néstor Gorosito al vencer por 1-0 a Gimnasia de Mendoza.

Ahora, el entrenador analiza realizar varios cambios para visitar al Ferroviario, entre ellos los posibles debuts de Emiliano Amor y Juan Pablo Álvarez.

Dos nuevas incorporaciones

El mercado de pases comenzó más tarde de lo previsto para San Lorenzo debido a las inhibiciones que pesaban sobre la institución y que finalmente fueron levantadas.

En las últimas horas, el club oficializó las incorporaciones del defensor colombiano Danilo Arboleda, procedente de Banfield tras la ejecución de su cláusula de salida, y del mediocampista Martín Río, quien llegó a préstamo desde Talleres.

Ambos se sumaron a los refuerzos anunciados anteriormente, entre ellos Gustavo Del Prete, Emiliano Amor y Juan Pablo Álvarez.

Las variantes que probó Gorosito

Durante la práctica, Gorosito incluyó a Amor en la defensa en reemplazo de Franco Lorenzón, mientras que Álvarez ocupó el lugar de Agustín Ladstatter en la mitad de la cancha.

El entrenador también probó a Mauricio Cardillo como lateral derecho por Ezequiel Herrera y a Juan Cruz Rattalino en reemplazo de Gonzalo Alassia.

De esta manera, el Ciclón podría presentar cuatro modificaciones para enfrentar a Central Córdoba.

La probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Mauricio Cardillo, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.