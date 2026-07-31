María Susini sorprendió con fotos en ropa interior y Facundo Arana reaccionó con un inesperado gesto

La modelo compartió una producción fotográfica que rápidamente se viralizó en redes sociales. El actor, su expareja y padre de sus tres hijos, dejó un comentario que llamó la atención de sus seguidores.

Hoy 19:52

María Susini volvió a estar en el centro de la atención en redes sociales luego de publicar una serie de imágenes en ropa interior que generaron una gran repercusión entre sus seguidores. La modelo entrerriana compartió una producción fotográfica en la que se mostró con una actitud segura y sensual, y recibió cientos de mensajes elogiosos.

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Las fotos, en las que se la observa posando sobre una cama, despertaron comentarios sobre su belleza y su vigencia a los 49 años. "Sensualidad y belleza en todo su esplendor" y "una Diosa que no se la cree" fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores, quienes también destacaron su cercanía y amabilidad fuera de las cámaras.

La reacción de Facundo Arana que sorprendió a sus seguidores

Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fue la reacción de Facundo Arana, expareja de Susini y padre de sus tres hijos. El actor no pasó desapercibido y comentó la publicación con cinco emojis de fuego, un gesto que rápidamente generó repercusiones.

Varios usuarios interpretaron la reacción como una muestra de admiración y como una señal del buen vínculo que mantienen pese a la separación. "Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja", escribió una seguidora en medio de los comentarios.

La interacción pública entre ambos volvió a despertar el interés sobre la relación que construyeron durante casi dos décadas y que actualmente atraviesa una nueva etapa.

María Susini habló sobre su separación de Facundo Arana

Luego de que trascendiera la noticia de la separación, María Susini decidió aclarar la situación y explicó que el vínculo con Facundo Arana continúa basado en el cariño y el respeto.

Durante una entrevista con Pampita para Infobae, la modelo señaló: "No estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos...".

Además, explicó que actualmente atraviesan una etapa diferente: "Estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia".

De esta manera, Susini dejó en claro que la prioridad de ambos continúa siendo el bienestar de sus hijos y mantener una relación saludable más allá de la separación.

Una nueva etapa para María Susini

Con una trayectoria iniciada desde muy joven en los medios, María Susini continúa vigente dentro del mundo del espectáculo y las producciones de moda. Sus recientes publicaciones en redes sociales fueron tomadas por muchos seguidores como una muestra de confianza y una nueva etapa personal.

La repercusión de sus fotos, sumada al gesto público de Facundo Arana, volvió a poner el foco en una de las parejas más queridas del ambiente artístico y en la forma en que ambos transitan su actual vínculo.