Terrible tragedia en El Zanjón: un bebé de un año murió luego de caer en un canal

El pequeño tenía un año y nueve meses. Fue rescatado del agua y trasladado de urgencia al Cepsi, donde los médicos constataron su fallecimiento. La Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

Hoy 19:51

Una profunda conmoción se generó este viernes en la localidad de El Zanjón, departamento Capital, luego de que un bebé de un año y nueve meses falleciera tras caer a las aguas del Canal San Martín.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 15. La investigación preliminar indica que la madre del pequeño, una joven de 24 años, había salido a realizar unas compras por la zona y dejó al niño al cuidado de su abuela paterna.

Por causas que ahora son materia de investigación, la mujer habría salido de la vivienda sin advertir que el pequeño la seguía. En esas circunstancias, minutos después, el niño terminó cayendo al canal.

Siempre según las actuaciones iniciales, la abuela habría advertido lo ocurrido cuando el bebé ya se encontraba a unos 300 metros del lugar.

Tras ser rescatado de las aguas, intentaron practicarle maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales médicos constataron su fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la fiscal Jéssica Lucas, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, quien dispuso una serie de medidas tendientes a reconstruir la secuencia del hecho y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte del pequeño.