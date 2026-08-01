Tres detenidos y motos recuperadas en operativos de Jujuy

En operativos realizados por la Unidad Regional 7 en Alto Comedero, se detuvieron a tres sospechosos y se recuperaron dos motos robadas.

Hoy 14:28

Efectivos de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero llevaron a cabo dos procedimientos significativos en los que detuvieron a tres individuos y recuperaron dos motocicletas que contaban con pedido de captura por robo. Estos hechos se registraron en las 370 Viviendas y en la avenida Fray Sargenti, zonas de alta actividad delictiva.

El primer incidente se produjo en el barrio mencionado cuando los agentes policiales realizaban recorridos preventivos por las calles. Durante estas vigilancias, observaron a dos sospechosos en una moto cuyas características coincidían con las de un vehículo utilizado en un robo reciente en la zona.

Ante esta situación, los policías dieron la voz de alto y procedieron a identificar a los ocupantes de la moto. Tras una consulta en el sistema, se confirmó que la motocicleta Yamaha Crypton de 150 cc tenía un pedido de captura por un robo ocurrido en la ciudad de Perico.

Como resultado, los integrantes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito aprehendieron a los dos sospechosos y los trasladaron junto con el vehículo recuperado a la sede policial para continuar con las diligencias pertinentes.

En un segundo procedimiento, realizado en la avenida Fray Sargenti, los efectivos detectaron a un sospechoso conocido en el ámbito delictivo, quien se encontraba merodeando a los transeúntes mientras conducía una moto de 110 cc.

Los agentes procedieron a su retención para identificarlo y, durante un palpado de seguridad, encontraron un arma blanca en su poder. Durante la entrevista, el individuo no pudo justificar la tenencia del rodado que manejaba.

El sospechoso fue trasladado a la sede policial junto a la moto para determinar la situación legal del vehículo y proceder con la investigación correspondiente.