Se realizó el relanzamiento del taller “Conectados: Mi salto al mundo digital”

La capacitación está destinada a personas sin conocimientos previos y comenzará el lunes 3 en la Casa del Bicentenario. Los participantes aprenderán herramientas básicas para desenvolverse en el entorno digital.

Hoy 14:27

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar del taller de iniciación a la computación “Conectados: Mi salto al Mundo Digital”, una propuesta pensada para quienes desean dar sus primeros pasos en el uso de herramientas tecnológicas de manera práctica y sencilla.

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El taller dará inicio el lunes 3 y se desarrollará los lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Besares y Garay.

La capacitación está destinada a personas sin conocimientos previos y tiene como objetivo brindar herramientas básicas para desenvolverse en el entorno digital con mayor seguridad y autonomía. Durante los encuentros, los participantes aprenderán a crear y organizar carpetas, descargar archivos e imágenes, redactar documentos y guardar información en la nube.

La propuesta contará con cuatro encuentros de dos horas cada uno y será una actividad arancelada.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios de formación accesibles que permitan a más vecinos incorporar conocimientos tecnológicos útiles para la vida cotidiana, el estudio y el trabajo.

Los interesados podrán solicitar más información e inscribirse comunicándose al 3855823707.