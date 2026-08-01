Echeverri picó su penal, pero Manchester City cayó ante Inter en Hong Kong

El Diablito tuvo un buen ingreso y convirtió el único remate del conjunto inglés en la tanda. Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, el equipo italiano se impuso por 3-1 desde los doce pasos.

Hoy 14:33

Manchester City perdió por penales ante Inter luego de empatar 1-1 en un amistoso disputado en Hong Kong, aunque Claudio Echeverri aprovechó sus minutos y volvió a dejar buenas sensaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El juvenil argentino ingresó cuando restaban poco más de 20 minutos y mostró una participación activa. En la definición desde los doce pasos fue el único futbolista del conjunto inglés que logró convertir: ejecutó con precisión, picó la pelota y superó al arquero Ivan Provedel.

Inter terminó imponiéndose por 3-1 en la tanda, después de un encuentro entretenido que tuvo sus dos goles durante la primera mitad.

Manchester City golpeó primero

En el debut de Enzo Maresca como entrenador, el City asumió el protagonismo, manejó la pelota y generó las primeras situaciones de peligro.

El conjunto inglés abrió el marcador luego de una buena acción de Antoine Semenyo, quien desbordó y asistió a Divin Mubama para que empujara la pelota debajo del arco.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Tras un centro de Federico Dimarco y una serie de rebotes dentro del área, Benjamin Pavard aprovechó un rechazo defectuoso y convirtió el empate para Inter.

El buen ingreso del Diablito

Los numerosos cambios realizados durante el complemento redujeron el ritmo del partido, pero le dieron a Echeverri la oportunidad de mostrarse.

El ex-River intervino en varias acciones ofensivas y estuvo cerca de marcar con un remate que fue bloqueado cuando tenía destino de gol.

Luego asumió la responsabilidad en la definición por penales y resolvió con categoría. Pese a la derrota, su actuación representó una señal positiva mientras el cuerpo técnico termina de definir el plantel para la próxima temporada.

La formación de Manchester City

Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Stephen Mfuni; Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders; Sávio, Phil Foden, Antoine Semenyo; Divin Mubama. DT: Enzo Maresca.

La formación de Inter

Josep Martínez; Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Carlos Augusto; Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksandar Stankovic, Henrik Mkhitaryan, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Jamal Iddrissou. DT: Cristian Chivu.