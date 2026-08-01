Echeverri picó su penal, pero Manchester City cayó ante Inter en Hong Kong

El Diablito tuvo un buen ingreso y convirtió el único remate del conjunto inglés en la tanda. Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, el equipo italiano se impuso por 3-1 desde los doce pasos.
Manchester City perdió por penales ante Inter luego de empatar 1-1 en un amistoso disputado en Hong Kong, aunque Claudio Echeverri aprovechó sus minutos y volvió a dejar buenas sensaciones.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El juvenil argentino ingresó cuando restaban poco más de 20 minutos y mostró una participación activa. En la definición desde los doce pasos fue el único futbolista del conjunto inglés que logró convertir: ejecutó con precisión, picó la pelota y superó al arquero Ivan Provedel.
Inter terminó imponiéndose por 3-1 en la tanda, después de un encuentro entretenido que tuvo sus dos goles durante la primera mitad.
En el debut de Enzo Maresca como entrenador, el City asumió el protagonismo, manejó la pelota y generó las primeras situaciones de peligro.
El conjunto inglés abrió el marcador luego de una buena acción de Antoine Semenyo, quien desbordó y asistió a Divin Mubama para que empujara la pelota debajo del arco.
La ventaja, sin embargo, duró poco. Tras un centro de Federico Dimarco y una serie de rebotes dentro del área, Benjamin Pavard aprovechó un rechazo defectuoso y convirtió el empate para Inter.
Los numerosos cambios realizados durante el complemento redujeron el ritmo del partido, pero le dieron a Echeverri la oportunidad de mostrarse.
El ex-River intervino en varias acciones ofensivas y estuvo cerca de marcar con un remate que fue bloqueado cuando tenía destino de gol.
Luego asumió la responsabilidad en la definición por penales y resolvió con categoría. Pese a la derrota, su actuación representó una señal positiva mientras el cuerpo técnico termina de definir el plantel para la próxima temporada.
Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Stephen Mfuni; Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders; Sávio, Phil Foden, Antoine Semenyo; Divin Mubama. DT: Enzo Maresca.
Josep Martínez; Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Carlos Augusto; Andy Diouf, Nicolò Barella, Aleksandar Stankovic, Henrik Mkhitaryan, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Jamal Iddrissou. DT: Cristian Chivu.