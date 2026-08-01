La campaña “Comercio Amigo. Comprá en La Banda” culminó con sorteos de importantes premios

La iniciativa impulsada por el Centro de Comercio e Industria y la Municipalidad culminó con sorteos, espectáculos y una importante convocatoria. Buscó fomentar las compras en los comercios locales y fortalecer la economía de la ciudad.

Hoy 14:30

Con el sorteo de importantes premios y la participación de muchos vecinos, culminó con éxito la campaña “Comercio Amigo. Comprá en La Banda. Ganamos todos”, una iniciativa impulsada de manera conjunta por el Centro de Comercio e Industria y la Municipalidad de La Banda, con el objetivo de incentivar el consumo en los comercios bandeños y contribuir al fortalecimiento de la economía local.

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El cierre de la campaña se realizó el viernes por la tarde en la intersección de calle Alem y la semipeatonal Sarmiento, en pleno microcentro de la ciudad, donde se congregó un importante marco de público para acompañar la actividad y participar de los sorteos.

El encuentro contó con la presencia de autoridades de las instituciones que promovieron la iniciativa, quienes destacaron la importancia de generar acciones conjuntas destinadas a acompañar al sector comercial y promover el consumo dentro de la ciudad.

El premio principal, un moto vehículo y un casco, quedó en manos de Estella Surita, vecina del barrio Central Argentino. Y como reconocimiento a los comercios que se sumaron a la propuesta y ofrecieron a sus clientes la posibilidad de participar en la campaña, se sorteó un Smart TV, que fue adjudicado al local MG Celulares.

La jornada también incluyó sorteos especiales como freidoras de aire, parlantes Bluetooth, órdenes de compra en comercios adheridos y canastas con productos locales, aportadas por comerciantes que acompañaron la iniciativa.

Para garantizar la transparencia y legalidad del proceso, los sorteos contaron con la supervisión de la Escribana Municipal María Laura Tula Rizzo, quien certificó el desarrollo de la actividad.

El cierre la campaña también tuvo un componente artístico. La Academia Municipal de Danzas Folclóricas “Juan Saavedra”, dirigida por el profesor Cristian Melian, presentó cuadros de bailes, mientras que la propuesta musical estuvo a cargo de Jorge Véliz Junior y su grupo musical.

De esta manera, “Comercio Amigo” finalizó una campaña que buscó fortalecer el vínculo entre comerciantes y consumidores, promoviendo las compras en los negocios de la ciudad y reafirmando la importancia de apostar por el comercio local como motor de la economía bandeña.

En representación del municipio, la subsecretaria Carolina Montenegro, señaló lo siguiente: “Durante todo el mes de julio, el mes de la Amistad,

hemos generado y distribuido cupones para hacer sorteos que se realizaban hoy, en una estrategia conjunta entre el Centro de Comercio e Industria y el municipio de La Banda, porque la preocupación era el descenso del consumo en nuestra ciudad.

Por lo tanto, el Ingeniero Roger Nediani, en su carácter de intendente de La Banda, ha convenido con las autoridades del Centro de Comercio e Industria impulsar una iniciativa para que la gente se incentive a comprar en La Banda.

Sobre todo porque tenemos los mejores precios, los mejores comerciantes, la mejor atención. Entonces se decidió promover todo esto que a través de una campaña con importantes premios que ha aportado el municipio y los comerciantes.

Agregó: “Los sorteos incluyeron premios como pavas eléctricas, licuadoras, hornos eléctricos, órdenes de compra y el premio mayor fue un motovehículo para el cliente y un televisor para el comerciante que hizo la venta al cliente ganador.

Todo esto surgió a partir de una reunión y un convenio que firmó el intendente Roger Nediani y las autoridades del Centro de Comercio e Industria, con el objetivo de apoyar al comercio bandeño para que se desarrolle y se consolide como opción prioritaria para la comunidad local”.

Por su parte, la presidenta del Centro de Comercio e Industria de la ciudad de La Banda, Stella Maris Gallego, destacó lo siguiente: “La verdad ha estado muy lindo el evento. Me hubiese gustado que muchos más comercios se adhieran a nuestro programa para poder incentivar a nuestros vecinos y también a personas de localidades cercanas a La Banda, para que compren aquí, en nuestra ciudad.

Vamos a seguir con esta iniciativa en los próximos meses, aprovechando fechas especiales cono el Día del Niño, el cumpleaños de La Banda, el Día de la Madre, y así hasta llegar a fin de año, una época de mucha actividad comercial en general.

Ojalá que todos los comerciantes vean que lo que hemos hecho, ha sido algo certero, y que se adhieran de aquí en más a este programa para beneficiar a la gente y a sus emprendimientos por supuesto”.