Crisis migratoria en Ceuta: ya son 57 los muertos y 50 mil personas cruzaron desde Marruecos

Unas 48.300 personas ya regresaron a territorio marroquí tras una de las mayores entradas irregulares registradas en la ciudad española. Pedro Sánchez visitó Ceuta y anunció nuevas medidas de seguridad, mientras la crisis generó tensiones dentro de la Unión Europea.

Hoy 20:09

El número de muertos entre las personas que intentaron llegar por mar al enclave español de Ceuta, en el norte de África, ascendió hoy viernes a 57, mientras unos 48.300 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos de forma voluntaria, según las autoridades, lo que representó una rápida desescalada de una de las más grandes crisis de migración irregular en la frontera sur de España.

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El Gobierno español estima que alrededor de 50.000 migrantes cruzaron a Ceuta durante la crisis, lo que rebasó la capacidad de recepción del enclave y provocó el despliegue de oficiales adicionales de la Policía Nacional y de personal de la Guardia Civil y unidades militares para reforzar la seguridad fronteriza, reportó la Agencia Xinhua y supo Noticias Argentinas.

Muchos migrantes que regresaron posteriormente a Marruecos dijeron a medios que se les había hecho creer que se les proveería de alojamiento a su llegada a España, pero encontraron instalaciones de recepción saturadas y pocas posibilidades de quedarse en Ceuta.

La Comisión Europea dijo el viernes que está lista para brindar apoyo adicional a España, incluyendo reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) si es requerido por Madrid.

La comisión señaló que también mantiene contacto cercano con autoridades marroquíes para fortalecer la gestión fronteriza y prevenir más cruces irregulares, además, subrayó que proteger la frontera externa de la UE es un elemento clave del Pacto sobre Migración y Asilo.

Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) fueron convocados a una reunión extraordinaria el lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta, según informaron este viernes fuentes comunitarias.

Un portavoz irlandés explicó que la reunión buscará evaluar la evolución de la situación y facilitar la coordinación, Irlanda ostenta la presidencia rotativa del Consejo de la UE este semestre.

Autoridades españolas informaron que las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima en la frontera de Ceuta y que siguen coordinándose con Marruecos para prevenir nuevas llegadas irregulares a gran escala.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó lo sucedido como una violación de la integridad territorial de España.

Durante la visita, Sánchez anunció medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por vía marítima.

Además, sostuvo que el Gobierno acelerará la identificación y devolución de los inmigrantes que entraron de forma irregular, agradeció la cooperación de Marruecos en las labores de control fronterizo y repatriación y aseguró que se intensificarán las acciones contra las redes de tráfico de personas.

El Ejecutivo desplegó refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en Ceuta, mientras los centros de acogida de la ciudad siguen sometidos a una fuerte presión.

La crisis migratoria también provocó tensiones diplomáticas dentro de la Unión Europea.

Italia anunció este viernes que suspendía el acuerdo de libre circulación de Schengen de la UE con España en respuesta a la afluencia masiva de migrantes al enclave español de Ceuta. El Ministerio del Interior de Italia dispuso la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España, reportó el diario español El Mundo.

El ministro español de Asuntos Exteriores ha reaccionado a la suspensión del acuerdo Schengen que ha anunciado Italia para personas que lleguen de nuestro país.

"La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, plantearon la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen a España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la UE, una posición respaldada posteriormente por Finlandia.

En respuesta, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para trasladar la protesta formal del Gobierno español.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU aseguró que la crisis en Ceuta es "resultado directo" de la política migratoria de España que afecta a toda Europa, ha

"Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa", asegura una nota de prensa de la diplomacia estadounidense.

El ingreso de los 50.000 migrantes convirtió este episodio en una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de la ciudad.