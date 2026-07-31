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River prepara cambios obligados para recibir a Rosario Central: el once que piensa Coudet

El Millonario afrontará un partido clave el domingo en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Hoy 21:15

River se prepara para recibir este domingo a Rosario Central, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El encuentro será importante para la continuidad de Eduardo Coudet, quien deberá modificar el equipo debido a varias ausencias por lesión.

Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Aníbal Moreno no estarán disponibles para enfrentar al Canalla.

Las bajas que obligan a cambiar

Acuña sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho, mientras que Arambarri padece un esguince en el tobillo izquierdo. Ambos problemas físicos se produjeron durante la derrota por 1-0 ante Gimnasia, en La Plata.

Moreno, por su parte, continúa con molestias en la rodilla derecha después de resentirse de la lesión sufrida precisamente frente a Rosario Central, por las semifinales del Torneo Apertura.

Para reemplazar al Huevo Acuña, Coudet analiza dos opciones: Facundo González, quien ingresó en su lugar ante el Lobo, y Lautaro Rivero. Pese a que se especuló con la posibilidad de promover al juvenil Valentín Lucero, el lateral no fue incorporado al trabajo del plantel profesional.

Fausto Vera volvería al mediocampo

Ante la ausencia de Arambarri y Moreno, el doble cinco estaría integrado por el juvenil Lucas Silva y Fausto Vera.

Vera comenzó como suplente en La Plata, pero se perfila para regresar al equipo titular frente a Central.

En tanto, Ángel Correa, quien terminó el último partido con algunas molestias, llegaría en condiciones para estar desde el inicio.

Tobías Andrada podría ser convocado

El plantel realizará este sábado, desde las 18, su última práctica en River Camp antes del encuentro.

Tobías Andrada, séptimo refuerzo del Millonario en este mercado de pases, se realizó este viernes la revisión médica y se integrará al grupo. Coudet deberá decidir si lo incluye en la lista de convocados.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Facundo González o Lautaro Rivero; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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